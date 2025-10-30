Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
|
30.10.2025 10:00:00
Smart, safe, symbiotic: BMW Group erhält als erster Automobilhersteller in Deutschland internationale Zulassung für innovative Assistenzsysteme gemäß neuer „DCAS“ Regelung.
+++ Neue Klasse mit neuer Generation innovativer Fahrerassistenzsysteme +++ DCAS-Zulassung für den neuen BMW iX3 +++ Basis für Autobahnassistenten mit „Hands-off“ Funktion und Überholvorgänge mit Blickbestätigung in vielen weiteren europäischen Ländern +++ Sicherheit für Kunden im Fokus +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bayerische Motoren Werke AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Shmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.