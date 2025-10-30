Bayerische Motoren Werke Aktie

WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066

30.10.2025 10:00:00

Smart, safe, symbiotic: BMW Group erhält als erster Automobilhersteller in Deutschland internationale Zulassung für innovative Assistenzsysteme gemäß neuer „DCAS“ Regelung.

+++ Neue Klasse mit neuer Generation innovativer Fahrerassistenzsysteme +++ DCAS-Zulassung für den neuen BMW iX3 +++ Basis für Autobahnassistenten mit „Hands-off“ Funktion und Überholvorgänge mit Blickbestätigung in vielen weiteren europäischen Ländern +++ Sicherheit für Kunden im Fokus +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
