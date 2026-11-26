Smart Card Marketing Systems hat am 24.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Umsatz lag bei 0,0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 85,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at