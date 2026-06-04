Smart Card Marketing Systems gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Smart Card Marketing Systems hat am 01.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Umsatzseitig standen 0,1 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 66,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Smart Card Marketing Systems 0,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at