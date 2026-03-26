Smart Card Marketing Systems: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Smart Card Marketing Systems veröffentlichte am 23.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,1 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 98,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,010 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Smart Card Marketing Systems ein Ergebnis je Aktie von 0,010 USD vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,43 Millionen USD – eine Minderung um 93,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,48 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at