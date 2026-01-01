Smart Card Marketing Systems: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Smart Card Marketing Systems hat am 29.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das vergangene Quartal hat Smart Card Marketing Systems mit einem Umsatz von insgesamt 0,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 125,00 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at