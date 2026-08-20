Smart Card Marketing Systems stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Smart Card Marketing Systems veröffentlichte am 18.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 57,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at