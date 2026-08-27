Smart Eye Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Smart Eye Registered hat am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei -0,69 SEK. Ein Jahr zuvor waren -1,000 SEK je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Smart Eye Registered mit einem Umsatz von insgesamt 140,9 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 92,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 52,93 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at