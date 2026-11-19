Smart Eye Registered hat am 17.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Smart Eye Registered ein EPS von -0,810 SEK in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 134,8 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 99,1 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at