Smart Eye Registered legte Quartalsergebnis vor

Smart Eye Registered hat am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,31 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -1,780 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 100,3 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 122,3 Millionen SEK ausgewiesen.

Smart Eye Registered hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 4,550 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -6,230 SEK je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,69 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 403,67 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 355,05 Millionen SEK im Vorjahr.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,890 SEK geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 403,00 Millionen SEK gerechnet.

Redaktion finanzen.at