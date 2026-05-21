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21.05.2026 06:31:29
Smart Eye Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Smart Eye Registered lud am 18.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,59 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,470 SEK erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Smart Eye Registered mit einem Umsatz von insgesamt 126,5 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 40,41 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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