Smart Eye Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Smart Eye Registered hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Smart Eye Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,81 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,460 SEK je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 99,1 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 79,1 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at