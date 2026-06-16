Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
16.06.2026 17:50:00
Smart Glasses: Meta testete angeblich Gesichtserkennung von Pentagon-Zulieferer
Meta prüfte offenbar Gesichtserkennung für Smart Glasses mit Technologie eines behördennahen US-Anbieters. Entsprechende Spuren fanden sich in der Meta-AI-App.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
17.06.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
17.06.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
17.06.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 am Mittag fester (finanzen.at)
|
17.06.26
|Buying Cursor could be SpaceX’s Instagram moment (Financial Times)
|
12.06.26
|Störung bei Facebook und Instagram: Meta-Aktie schwächelt (dpa-AFX)
|
12.06.26
|IPO/AKTIE IM FOKUS 2: Starker Börsengang - SpaceX mehr wert als Meta und Tesla (dpa-AFX)
|
12.06.26
|S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09.06.26
|Meta-Aktie fester: EU-Beschluss erzwingt KI-Öffnung bei WhatsApp (dpa-AFX)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|494,50
|-4,46%
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