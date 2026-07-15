Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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15.07.2026 12:25:00
Smart Glasses: Neue EU-Akkuvorgaben kommen Meta entgegen
Die EU hat neue Ausnahmen von der Akku-Austauschpflicht beschlossen, von denen auch Metas smarte Brillen profitieren. Zuvor hatten die USA Druck ausgeübt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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