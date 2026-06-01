KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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01.06.2026 09:59:00
Smart Glasses von der Stange: Acer kündigt KI- und Display-Brillen an
Acer springt mit zwei Geräten auf den Smart-Glasses-Zug auf. Beide greifen bestehende Konzepte auf, ohne eigene Akzente zu setzen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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