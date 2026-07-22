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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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22.07.2026 15:06:00
Smart Glasses von Samsung und Google starten zunächst außerhalb der EU
Auf der Galaxy Unpacked zeigt Samsung zwei neue Designs seiner mit Google entwickelten smarten Brillen. Der Marktstart im Herbst erfolgt zunächst ohne EU-Raum.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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