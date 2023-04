SMART Global stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SMART Global ließ sich am 05.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SMART Global die Bilanz zum am 28.02.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,760 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,870 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat SMART Global 429,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 449,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at