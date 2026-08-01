Shelly Aktie
WKN DE: A2DGX9 / ISIN: BG1100003166
|
01.08.2026 18:40:00
Smart-Home-Spezialist Shelly vor möglicher Übernahme
Der für preisgünstige Elektrokomponenten bekannte Hersteller Shelly verhandelt mit einem französischen Konzern über seine mögliche Übernahme.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Shelly
|
29.07.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
29.07.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX steigt am Nachmittag (finanzen.at)
|
29.07.26
|Shelly bestätigt Übernahmegespräche seitens Schneider Electric (Dow Jones)
|
29.07.26
|EQS-Adhoc: Shelly Group SE: Disclosure of inside information about recent media reports (EQS Group)
|
29.07.26
|EQS-Adhoc: Shelly Group SE: Offenlegung von Insiderinformationen zu aktuellen Medienberichten (EQS Group)
|
29.07.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)
|
27.07.26