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29.05.2026 06:31:29
SMART ORGANIK AD Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
SMART ORGANIK AD Registered hat am 27.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,140 EUR erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SMART ORGANIK AD Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,6 Millionen EUR im Vergleich zu 14,7 Millionen EUR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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