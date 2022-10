Smart Paws schließt sich mit Trupanion zusammen, um neue Möglichkeiten für Tierarztpraxen und Tierhalter zu schaffen

BAD SCHWARTAU, Deutschland, Oct. 05, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) --

Smart Paws GmbH, ein schnell wachsender Anbieter von Haustierversicherungen in Deutschland und der Schweiz, hat seinen Zusammenschluss mit Trupanion, einem führenden internationalen Anbieter von Krankenversicherungen für Haustiere, angekündigt.



Smart Paws wurde gegründet, um Tierärzte dabei zu unterstützen, kranken und verletzten Haustieren die bestmögliche Behandlung zukommen zu lassen, die sich auf modernste Diagnoseverfahren, chirurgische Techniken und Medikamente stützt, ohne dass die Zahlungsfähigkeit der Besitzer darunter leidet.

Trupanion hat es sich zur Aufgabe gemacht, verantwortungsbewussten Tierhaltern bei der Finanzierung der medizinischen Versorgung ihrer Haustiere zu helfen. Mit diesen Zusammenschluss, in dem beide Organisationen perfekt aufeinander abgestimmt sind, wird die wichtige Rolle der Tierärzte bei der Aufklärung der Tierhalter über die Vorteile einer soliden Krankenversicherung für ihre Hunde und Katzen anerkannt.

Beide Unternehmen arbeiten eng mit Tierärzten zusammen, um die Akzeptanz der Versicherung zu erhöhen, das Vertrauen in den Versicherungsschutz zu stärken und den Prozess der Schadenregulierung transparenter und effizienter zu gestalten, indem die Zahlungen direkt an die Praxis geleistet werden.

Sven Isenberg, CEO von Smart Paws, begrüßte die Entwicklung: "Mit dem Fokus auf der Beziehung zwischen Tierarzt und Patient haben Smart Paws und Trupanion das gleiche Ziel – ein vertrauensvoller Partner für Tierhalter und die Tierärzte zu sein, die ihre Haustiere auf höchstem Niveau versorgen."

Haustierbesitzer betrachten ihre Tiere zunehmend als Teil der Familie und sind bereit, in immer hochwertigere Waren und Dienstleistungen zu investieren. Angesichts der rasant steigenden Kosten für die Gesundheitsfürsorge für Haustiere suchen viele Tierhalter nach Lösungen, die ihnen helfen, für unerwartete Ereignisse vorzusorgen. Professor Dick White, Mitbegründer von Smart Paws, kommentierte: "Als Tierarzt mit mehr als 40 Jahren Erfahrung ist mir bewusst, dass die Bereitstellung einer zuverlässigen Versicherung für Haustiere nicht nur den Haustieren und ihren Besitzern zugute kommt, sondern auch die Arbeitszufriedenheit und den Geschäftserfolg von Tierärzten erhöht."

Das Team von Smart Paws in Deutschland wird weiterhin die Policen der Mitglieder verwalten und ein integraler Bestandteil der expandierenden internationalen Organisation von Trupanion sein, die von Simon Wheeler, EVP of International bei Trupanion, geleitet wird. Er fügte hinzu: "Wir freuen uns, dass wir das Unternehmen Smart Paws mit seinem Schwerpunkt auf der Unterstützung des Engagements von Tierärzten und ihren Mitarbeitern in unsere Reihen aufnehmen können. Durch die Bereitstellung einer zuverlässigen Krankenversicherung für Haustiere können wir vielbeschäftigte Praxen unterstützen und mehr Tierhalter dazu ermutigen, die Entspannung zu genießen, die mit einem soliden Versicherungsschutz und einer schnellen, effizienten Schadensregulierung einhergeht."

Über Smart Paws

Smart Paws ist ein deutsches Versicherungsunternehmen für Haustiere mit Niederlassungen in Deutschland und der Schweiz. Es wurde von einem Tierarzt und einem Experten für Haustierversicherungen mitbegründet und entwickelt und arbeitet in enger Partnerschaft mit der Tierärzteschaft. Die Passion, die das Unternehmen antreibt, gilt sowohl der Hilfe für Haustiere als auch der Unterstützung der Veterinärgemeinschaft. Das wachsende Team besteht derzeit aus 16 Mitarbeitern, die alle Produkte und Policen verwalten und betreuen.

Über Trupanion

Trupanion ist ein führender Anbieter von Krankenversicherungen für Katzen und Hunde in den Vereinigten Staaten, Kanada und Australien mit über 740.000 versicherten Haustieren. Seit über zwei Jahrzehnten gibt Trupanion Tierhaltern die Sicherheit, sich auf die Genesung ihres Tieres konzentrieren zu können, ohne über die finanzielle Belastung nachdenken zu müssen. Trupanion hat es sich zur Aufgabe gemacht, Tierhaltern den besten Versicherungsschutz für Haustiere zu bieten, mit unbegrenzten Auszahlungen wärhend der gesamten Lebensdauer ihrer Haustiere. Trupanion ist der einzige Anbieter, der über die Technologie verfügt, Tierärzte direkt und in Sekundenschnelle zum Fälligkeitszeitpunkt zu bezahlen. Trupanion ist an der Nasdaq unter dem Symbol "TRUP" notiert. Die Gesellschaft wurde 2000 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Seattle, Washington. Trupanion-Policen werden in den Vereinigten Staaten von der Versicherungsgesellschaft American Pet Insurance Company, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft, ausgestellt. In Kanada werden Trupanion-Policen von der Omega General Insurance Company ausgestellt und von deren hundertprozentiger Tochtergesellschaft Canada Pet Health Insurance Services, Inc. vertrieben. Trupanion Australia ist eine Partnerschaft zwischen Trupanion und Hollard Insurance Company. Weitere Informationen finden Sie unter trupanion.com.

Kontakt:

Sven Isenberg

s.isenberg@smartpaws.de