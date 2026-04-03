Smart Powerr mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Smart Powerr lud am 31.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 USD gegenüber -0,700 USD im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,190 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Smart Powerr -1,800 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at