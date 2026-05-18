Smart Powerr zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Smart Powerr hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 USD gegenüber -0,900 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 0,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at