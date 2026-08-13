Smart Sand mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Smart Sand veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Smart Sand 0,540 USD je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Smart Sand in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 115,1 Millionen USD im Vergleich zu 85,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at