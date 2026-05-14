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14.05.2026 06:31:29
Smart Sand öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Smart Sand präsentierte in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Smart Sand vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,10 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,620 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 42,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 93,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 65,6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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