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12.11.2026 06:31:28
Smart Sand: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Smart Sand stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS belief sich auf 0,20 USD gegenüber 0,080 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,04 Prozent auf 112,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 92,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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