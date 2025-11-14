Smart Sand vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Smart Sand gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 46,90 Prozent auf 92,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 63,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at