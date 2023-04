Smart Share Global veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Smart Share Global hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.04.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2022 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,640 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,130 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 595,6 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 28,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 836,2 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,370 CNY. Im Vorjahr waren -12,200 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 20,84 Prozent auf 2,84 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,59 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 2,060 CNY und einen Umsatz von 2,81 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at