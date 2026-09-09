

EQS-Media / 09.09.2026 / 14:59 CET/CEST

Smartbroker Holding AG: Hohe Handelsaktivität und verbessertes Ergebnis im ersten Halbjahr 2026 – Neukundengewinnung unter Plan, Altersvorsorgedepot auf Kurs Umsatz +9,6 % auf € 35,4 Mio.; operatives EBITDA nach Kundengewinnungskosten steigt auf € 2,2 Mio. (Vorjahr: € 0,1 Mio.) – beide Werte über Plan

4,7 Mio. Trades (+60 %) und € 17,5 Mrd. betreutes Kundenvermögen (+43 %) bei Smartbroker+

Finanzportale: 1,5 Mrd. Seitenaufrufe, 4,9 Mio. monatliche Nutzer, EBITDA-Marge im Media-Geschäft 26,4 %

Rund 31.000 Bruttoneukunden – hinter den Erwartungen;

Altersvorsorgedepot: regulatorische Grundlage geschaffen, Marktstart Januar 2027

Prognose 2026 bestätigt: Umsatz € 67–72 Mio., operatives EBITDA nach Kundengewinnungskosten € -1,5 bis 1,5 Mio.

Berlin, 9. September 2026 – Die „Das erste Halbjahr zeigt zwei Seiten“, sagt André Kolbinger, CEO der Smartbroker Holding AG. „Unsere Bestandskunden handeln so aktiv wie nie, und wir haben an Transaktionen mehr verdient als geplant. Bei der Gewinnung neuer Kunden sind wir hinter unseren Zielen geblieben – das Marktumfeld war für Depoteröffnungen wenig förderlich. Die Marketingkosten pro Neukunde sind in diesem Umfeld von 120 Euro je Kunde auf etwa 160 Euro je Kunden gestiegen.



Umsatz und Ergebnis über Plan

Der Konzernumsatz stieg um 9,6 % auf € 35,4 Mio. (Vorjahreszeitraum: € 32,3 Mio). Das operative EBITDA nach Kundengewinnungskosten verbesserte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum von € 0,1 Mio. auf € 2,2 Mio., der Konzernfehlbetrag verringerte sich auf € -2,9 Mio. (Vorjahreszeitraum: € -5,2 Mio.). Die Eigenkapitalquote liegt bei 75 %, die liquiden Mittel bei € 19,0 Mio.



Brokerage: Bestandskunden aktiv, Neukundengewinnung hinter Plan

Über die Transaktionsplattformen wurden rund 4,7 Mio. Trades abgewickelt, über 60 % mehr als im Vorjahreszeitraum; im Juni 2026 lag die Zahl der Ausführungen mit 860.000 so hoch wie noch nie in einem Monat. Das betreute Kundenvermögen stieg auf rund € 17,5 Mrd. (+43 % zum 30. Juni 2025), im Schnitt über € 61.000 je Kunde. Mit rund 31.000 Bruttoneukunden wurde das für das Jahresziel erforderliche Niveau nicht erreicht. Nach einem starken Jahresauftakt hat sich die Dynamik bei Depoteröffnungen ab März 2026 im Zuge der geopolitischen Verunsicherung spürbar abgeschwächt. Die Gruppe hat die Leitung ihres Marketings neu besetzt und den Bereich von der Kanalstrategie bis zur Erfolgsmessung neu ausgerichtet; erste Effekte werden ab September 2026 erwartet. Das Neukundenziel für das Gesamtjahr bleibt ambitioniert. Zum 30. Juni 2026 betreute die Smartbroker AG mehr als 285.000 Kunden.



Finanzportale: Reichweite stabil, Ertragskraft deutlich gestiegen

wallstreet-online.de, FinanzNachrichten.de, ariva.de und boersenNews.de behaupteten ihre Marktposition: mit 1,5 Mrd. Seitenaufrufe im ersten Halbjahr 2026 lagen sie auf Vorjahresniveau, die monatlichen Unique User stiegen auf 4,9 Mio. (zum 30. Juni 2025: 4,1 Mio. Unique User). Die Strategie, konsequent auf tagesaktuellen, einordnenden Journalismus zu setzen, trägt – auch in einem Umfeld, in dem Anbieter zeitloser Ratgeberinhalte durch KI-generierte Suchergebnisse unter Druck geraten. Der Media-Umsatz stieg auf € 14,4 Mio., das EBITDA stieg auf € 3,8 Mio. (Vorjahreszeitraum € 3,2 Mio.) bei einer Marge von 26,4 % (Vorjahr: 23,7 %). Das Media-Geschäft bleibt Ertragsanker der Gruppe und zentraler Hebel für die Vermarktung des Altersvorsorgedepots.



PFOF-Verbot umgesetzt, Ergebniseffekt weitgehend neutral

Seit dem 1. Juli 2026 verzichtet Smartbroker auf PFOF-Erlöse; für Kundinnen und Kunden bleibt der volle Produktumfang zu unveränderten Konditionen erhalten. Dem Wegfall stehen frühzeitig eingeleitete Kostenoptimierungen gegenüber, sodass sich der Effekt im Ergebnis weitgehend neutral auswirkt – er ist zugleich der Grund, warum die Prognose 2026 kein Umsatzwachstum vorsieht.



Altersvorsorgedepot: Weichen gestellt

Mit der Zustimmung des Bundesrats zum Altersvorsorgereformgesetz am 8. Mai 2026 können ab 1. Januar 2027 staatlich geförderte Wertpapierdepots angeboten werden – ein Wachstumspotenzial deutlich über die bisherige Kernzielgruppe aktiver Anleger hinaus. Das Altersvorsorgedepot bildete im ersten Halbjahr den größten Entwicklungsschwerpunkt und wird auch das zweite Halbjahr prägen. Details zum Angebot hat die Gesellschaft am 8. September 206 in einer Mitteilung veröffentlicht; Ziel ist es, zum Marktstart mit einem der leistungsfähigsten Angebote am Markt positioniert zu sein. Erste umfassendere Kampagnen sind für das vierte Quartal geplant. Parallel wurde die Plattform um Instant Payment, Lastschriftverfahren, zusätzliche Ordertypen und eine Trading-API erweitert sowie der Bereich Data & AI mit eigener Datenplattform aufgebaut.



Ausblick 2026

Für das zweite Halbjahr 2026 erwartet die Gesellschaft eine Verbesserung der Neukundengewinnung, getragen von der neuen Marketingorganisation, den im Herbst 2026 sichtbar werdenden Produktneuerungen und der Marktdynamik rund um das Altersvorsorgedepot. Angesichts der geopolitischen Unsicherheit geht sie jedoch nicht von einem verlässlich planbaren Marktumfeld aus. Die Prognose wird bestätigt: Umsatz zwischen € 67 Mio. und € 72 Mio., operatives EBITDA nach Kundengewinnungskosten zwischen € -1,5 Mio. und € 1,5 Mio. „Das erste Halbjahr hat die operative Stärke unseres Geschäftsmodells bestätigt und gezeigt, wo wir nachlegen müssen“, so Kolbinger. „Mit dem Altersvorsorgedepot liegt der wichtigste Impuls des Jahres noch vor uns.“



Der vollständige Zwischenbericht zum 30. Juni 2026 steht zum Download bereit: https://smartbroker-holding.de/investor-relations/halbjahresberichte



Über die Smartbroker Holding AG

Die Smartbroker Gruppe betreibt mit Smartbroker+ einen Online-Broker, der das Produktspektrum klassischer Broker mit den günstigen Konditionen der Neobroker verbindet, sowie vier reichweitenstarke Finanzportale (wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de, ariva.de). Mit mehreren Hundert Millionen monatlichen Seitenaufrufen ist die Gruppe der größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum. ISIN: DE000A2GS609 | WKN: A2GS60 | Ticker: SB1



Kontakt: Investor Relations & Presse | Smartbroker Holding AG | presse@smartbroker-holding.de

Die Smartbroker Holding AG (ISIN: DE000A2GS609) hat im ersten Halbjahr 2026 Umsatz und Ergebnis gesteigert, getragen von einer hohen Handelsaktivität der Bestandskunden beim Smartbroker+ und einem ertragsstarken Media-Geschäft. Die Neukundengewinnung blieb hinter den Erwartungen zurück. Parallel hat die Gruppe Plattform, Datenbasis und Marketing auf den Start des staatlich geförderten Altersvorsorgedepots im Januar 2027 ausgerichtet.Der Konzernumsatz stieg um 9,6 % auf € 35,4 Mio. (Vorjahreszeitraum: € 32,3 Mio). Das operative EBITDA nach Kundengewinnungskosten verbesserte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum von € 0,1 Mio. auf € 2,2 Mio., der Konzernfehlbetrag verringerte sich auf € -2,9 Mio. (Vorjahreszeitraum: € -5,2 Mio.). Die Eigenkapitalquote liegt bei 75 %, die liquiden Mittel bei € 19,0 Mio.Über die Transaktionsplattformen wurden rund 4,7 Mio. Trades abgewickelt, über 60 % mehr als im Vorjahreszeitraum; im Juni 2026 lag die Zahl der Ausführungen mit 860.000 so hoch wie noch nie in einem Monat. Das betreute Kundenvermögen stieg auf rund € 17,5 Mrd. (+43 % zum 30. Juni 2025), im Schnitt über € 61.000 je Kunde. Mit rund 31.000 Bruttoneukunden wurde das für das Jahresziel erforderliche Niveau nicht erreicht. Nach einem starken Jahresauftakt hat sich die Dynamik bei Depoteröffnungen ab März 2026 im Zuge der geopolitischen Verunsicherung spürbar abgeschwächt. Die Gruppe hat die Leitung ihres Marketings neu besetzt und den Bereich von der Kanalstrategie bis zur Erfolgsmessung neu ausgerichtet; erste Effekte werden ab September 2026 erwartet. Das Neukundenziel für das Gesamtjahr bleibt ambitioniert. Zum 30. Juni 2026 betreute die Smartbroker AG mehr als 285.000 Kunden.wallstreet-online.de, FinanzNachrichten.de, ariva.de und boersenNews.de behaupteten ihre Marktposition: mit 1,5 Mrd. Seitenaufrufe im ersten Halbjahr 2026 lagen sie auf Vorjahresniveau, die monatlichen Unique User stiegen auf 4,9 Mio. (zum 30. Juni 2025: 4,1 Mio. Unique User). Die Strategie, konsequent auf tagesaktuellen, einordnenden Journalismus zu setzen, trägt – auch in einem Umfeld, in dem Anbieter zeitloser Ratgeberinhalte durch KI-generierte Suchergebnisse unter Druck geraten. Der Media-Umsatz stieg auf € 14,4 Mio., das EBITDA stieg auf € 3,8 Mio. (Vorjahreszeitraum € 3,2 Mio.) bei einer Marge von 26,4 % (Vorjahr: 23,7 %). Das Media-Geschäft bleibt Ertragsanker der Gruppe und zentraler Hebel für die Vermarktung des Altersvorsorgedepots.Seit dem 1. Juli 2026 verzichtet Smartbroker auf PFOF-Erlöse; für Kundinnen und Kunden bleibt der volle Produktumfang zu unveränderten Konditionen erhalten. Dem Wegfall stehen frühzeitig eingeleitete Kostenoptimierungen gegenüber, sodass sich der Effekt im Ergebnis weitgehend neutral auswirkt – er ist zugleich der Grund, warum die Prognose 2026 kein Umsatzwachstum vorsieht.Mit der Zustimmung des Bundesrats zum Altersvorsorgereformgesetz am 8. Mai 2026 können ab 1. Januar 2027 staatlich geförderte Wertpapierdepots angeboten werden – ein Wachstumspotenzial deutlich über die bisherige Kernzielgruppe aktiver Anleger hinaus. Das Altersvorsorgedepot bildete im ersten Halbjahr den größten Entwicklungsschwerpunkt und wird auch das zweite Halbjahr prägen. Details zum Angebot hat die Gesellschaft am 8. September 206 in einer Mitteilung veröffentlicht; Ziel ist es, zum Marktstart mit einem der leistungsfähigsten Angebote am Markt positioniert zu sein. Erste umfassendere Kampagnen sind für das vierte Quartal geplant. Parallel wurde die Plattform um Instant Payment, Lastschriftverfahren, zusätzliche Ordertypen und eine Trading-API erweitert sowie der Bereich Data & AI mit eigener Datenplattform aufgebaut.Für das zweite Halbjahr 2026 erwartet die Gesellschaft eine Verbesserung der Neukundengewinnung, getragen von der neuen Marketingorganisation, den im Herbst 2026 sichtbar werdenden Produktneuerungen und der Marktdynamik rund um das Altersvorsorgedepot. Angesichts der geopolitischen Unsicherheit geht sie jedoch nicht von einem verlässlich planbaren Marktumfeld aus. Die Prognose wird bestätigt: Umsatz zwischen € 67 Mio. und € 72 Mio., operatives EBITDA nach Kundengewinnungskosten zwischen € -1,5 Mio. und € 1,5 Mio.Der vollständige Zwischenbericht zum 30. Juni 2026 steht zum Download bereit: https://smartbroker-holding.de/investor-relations/halbjahresberichteDie Smartbroker Gruppe betreibt mit Smartbroker+ einen Online-Broker, der das Produktspektrum klassischer Broker mit den günstigen Konditionen der Neobroker verbindet, sowie vier reichweitenstarke Finanzportale (wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de, ariva.de). Mit mehreren Hundert Millionen monatlichen Seitenaufrufen ist die Gruppe der größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum. ISIN: DE000A2GS609 | WKN: A2GS60 | Ticker: SB1Kontakt: Investor Relations & Presse | Smartbroker Holding AG | presse@smartbroker-holding.de



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Emittent/Herausgeber: Smartbroker Holding AG

Schlagwort(e): Finanzen



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