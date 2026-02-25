Smartbroker Holding AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für 2025 und gibt Ausblick auf 2026



EQS-Media / 25.02.2026 / 17:01 CET/CEST



Berlin, 25. Februar 2026 – Die Smartbroker Holding AG hat heute ihre vorläufigen Geschäftszahlen für das Jahr 2025 veröffentlicht und gleichzeitig einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 gegeben: Ergebnisse 2025 im Rahmen der Erwartungen – Wegfall von PFOF ohne wesentliche Auswirkungen – starkes Kundenwachstum geplant

Geschäftsjahr 2025 im Rahmen der mehrfach angehobenen Prognose

Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 69 Mio. Euro und lag damit innerhalb der kommunizierten Guidance von 65 Mio. bis 70 Mio. Euro. Das EBITDA belief sich auf 0 Mio. Euro und bewegte sich ebenfalls im prognostizierten Korridor von -1,5 Mio. bis +1,5 Mio. Euro. Im Neobroker SMARTBROKER+ wurden rund 77.350 Neukunden gewonnen und damit das Ziel von 80.000 nahezu erreicht. Insgesamt bewertet der Vorstand das Geschäftsjahr 2025 als planmäßig verlaufen. Die wesentlichen operativen Kennzahlen entwickelten sich stabil, trotz eines weiterhin anspruchsvollen Marktumfelds. Vor Berücksichtigung der Aufwendungen für die Neukundengewinnung (Customer Acquisition Costs, CAC) war die Gesellschaft im Jahr 2025 operativ profitabel und erzielte ein deutlich positives EBITDA vor CAC. Für 2026 wird eine weitere Verbesserung dieser Kennzahl angestrebt.

Wegfall von PFOF-Zahlungen ohne strukturelle Belastung

Mit Blick auf regulatorische Veränderungen wird Smartbroker künftig keine Zahlungen mehr aus sogenannten Payment-for-Order-Flow-(PFOF)-Verträgen erhalten. Trotz des Wegfalls dieser Einnahmen wird SMARTBROKER+ seinen vollständigen Produktumfang weiterhin zu unveränderten Konditionen für den Endkunden anbieten. Durch frühzeitig eingeleitete Maßnahmen zur Kostenreduktion konnte die Kostenstruktur signifikant optimiert werden; die erzielten Einsparungen gleichen den Umsatzrückgang nahezu vollständig aus, sodass keine wesentlichen Auswirkungen auf die künftige Ergebnisentwicklung erwartet werden. Der Umsatz soll im Jahr 2026 mit einer erwarteten Bandbreite von 66 Mio. bis 72 Mio. Euro nahezu auf dem Niveau von 2025 liegen. Für das EBITDA wird ein Korridor zwischen -1,5 Mio. und +1,5 Mio. Euro prognostiziert.

2026 im Zeichen beschleunigten Kundenwachstums

Im Zentrum der strategischen Planung für 2026 steht ein deutlich erhöhtes Kundenwachstum. Die Gesellschaft plant die Gewinnung von 100.000 Neukunden für SMARTBROKER+. Um dieses Ziel zu erreichen, werden die Marketinginvestitionen deutlich ausgeweitet. Für die Neukundengewinnung sind rund 12,5 Mio. Euro vorgesehen, was einem Anstieg von rund 2,5 Mio. Euro gegenüber 2025 entspricht. Der Vorstand hält das Ziel von 100.000 Neukunden auch ohne Einführung eines Altersvorsorgedepots für realistisch. Die ersten beiden Monate des Jahres 2026 bestätigen diese Einschätzung. In Januar und Februar wurden bereits mehr als 13.000 Neukunden gewonnen. Zudem wurde im Januar ein neuer Monatsrekord bei den abgewickelten Trades erzielt. Parallel dazu wurden im Rahmen eines neuen VIP-Angebots die Orderkosten für Gold - und Silberkunden nochmals deutlich reduziert.

Produkt- und Technologieoffensive mit Fokus auf aktive Investoren

Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt weiterhin auf der technologischen Weiterentwicklung von SMARTBROKER+. Das IT-Team soll im Jahr 2026 um weitere 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstärkt werden, insbesondere in den Bereichen IT, Data und Künstliche Intelligenz. Die Produktentwicklung konzentriert sich dabei vor allem auf die Bedürfnisse aktiver Investoren und Trader. Gleichzeitig werden neue Zielgruppen erschlossen. Geplant sind unter anderem die Einführung von Lastschriften, Vollmachten und Absicherungsorders, die automatische Reinvestition von Ausschüttungen und Dividenden, eine optimierte Desktop-Version sowie Junior-Depots. Darüber hinaus sollen Analysefunktionen weiter ausgebaut, personalisierte Inhalte integriert und KI-generierte Inhalte eingeführt werden. Sofern die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden, ist auch die Umsetzung eines Altersvorsorgedepots vorgesehen.

Altersvorsorgedepot als potenzieller zusätzlicher Wachstumstreiber

Nach aktuellem Stand wird im Mai 2026 regulatorische Klarheit hinsichtlich eines möglichen Altersvorsorgedepots erwartet. Sollten entsprechende Fördermodelle eingeführt werden, könnte sich daraus ein erhebliches zusätzliches Wachstumspotenzial ergeben. In diesem Fall würde die Gesellschaft ihre Planung gegebenenfalls anpassen. Die mittelfristige Planung, die bislang bis 2030 reichte, wird im Zuge dieser strategischen Weiterentwicklung aktualisiert. Durch den gezielten Ausbau der Kapazitäten in IT, Data und KI erwartet das Unternehmen ab 2027 ein strukturelles jährliches Neukundenwachstum von rund 130.000 Kunden, bisher waren 100.000 pro Jahr vorgesehen. Die möglichen Effekte eines Altersvorsorgedepots sind in dieser Planung noch nicht berücksichtigt.

Portalgeschäft bleibt stabil profitabel

Das Portalgeschäft bleibt ein verlässlicher und profitabler Bestandteil der Unternehmensgruppe. Für 2026 wird in diesem Segment ein Umsatz von rund 28 Mio. Euro sowie ein EBITDA von rund 6 Mio. Euro erwartet. Damit soll das hohe Ertragsniveau des Vorjahres bestätigt werden. Durch den kontinuierlichen Ausbau redaktioneller Inhalte rechnet das Unternehmen auch 2026 mit steigenden Leserzahlen.

André Kolbinger, CEO der Smartbroker Holding AG, erklärt:

„SMARTBROKER+ bietet schon heute als einziger Broker die vollständige Produktpalette eines klassischen Online-Brokers – und das zu den Preisen eines Neobrokers. Besonders für aktive Anleger haben wir einen klaren USP: unsere sehr niedrigen Kosten kombiniert mit einer einfachen Handhabung und schnellen Orderaufgabe. Mit dem Ausbau unseres IT-Teams schaffen wir die Grundlage für eine noch höhere Innovationsgeschwindigkeit.“