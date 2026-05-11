SmartCraft Group (publ) Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SmartCraft Group (publ) Registered gab am 08.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,130 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 136,2 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 132,1 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at