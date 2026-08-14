SmartDrive vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SmartDrive präsentierte in der am 13.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 2,56 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,75 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

SmartDrive hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,30 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 90,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 681,1 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at