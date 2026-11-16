SmartDrive: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SmartDrive lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 12,99 JPY. Im Vorjahresviertel waren 7,92 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat SmartDrive mit einem Umsatz von insgesamt 1,36 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 766,5 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 78,01 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 20,64 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei SmartDrive ein Gewinn pro Aktie von 12,10 JPY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 47,53 Prozent auf 4,25 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,88 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at