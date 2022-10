Smarte Autofabrik: 5G-Positionierungstechnik bei BMW in Leipzig

Vodafone, Nokia und BMW testen neuartiges 5G-Positionierungssystem im Leipziger BMW-WerkHochpräzise Ortung spielt für die Automatisierung in smarten Fabriken eine SchlüsselrolleEchtzeit-Lokalisierung steigert Qualität und Transparenz in ProduktionssystemenErhöhte Sicherheit und Ergonomie für Werksmitarbeiter im ArbeitsalltagDas BMW Group-Werk in Leipzig zählt zu einer der nachhaltigsten und modernsten Automobilfabriken der Welt. Täglich rollen hier rund 1.000 neue Fahrzeuge vom Band. Auf dem Weg zu einer vollvernetzten Fabrik betreibt BMW in den Produktionshallen ein lokales 5G-Netz (‚Campusnetz‘), um die Möglichkeiten der 5G-Technologie für die Autoproduktion zu testen. Erstmals kommt dort nun auch ein neuartiges hochpräzises 5G-Positionierungssystem unter Live-Bedingungen zum Einsatz. Maschinen, Werkzeuge, Autos und Ersatzteile können damit jederzeit mittels 5G und Edge Computing in Echtzeit hochpräzise geortet werden. Das 5G-Positionierungssystem, das Vodafone gemeinsam mit Nokia testet, soll auf zwei rund 4.500 Quadratmeter großen Flächen in der Montagehalle und im Logistikzentrum die Transparenz im Produktionssystem erhöhen und die Automatisierung von Prozessen und Qualitätskontrollen unterstützen.Mehr als 5.300 Beschäftigte gehen im Werk in Leipzig täglich ihrer Arbeit nach. Unterstützt von autonom fahrenden Fahrzeugen, die tausende Werkzeuge und Ersatzteile im Minutentakt über das Werksgelände transportieren. Um diese Prozesse zu optimieren, bedarf es einer hochpräzisen Positionierung aller Geräte, Fahrzeuge und Maschinen. Doch die Lokalisierung in Produktion und Logistik ist herausfordernd. Zum einen kommt häufig eine Vielfalt unterschiedlicher Ortungstechnologien (beispielsweise Bluetooth Low Energy, WiFi, RFID, iBeacon) zum Einsatz. Zum anderen spielen die räumlichen und technischen Gegebenheiten vor Ort eine große Rolle und haben Einfluss auf die verwendete Technik und die Qualität der Ortungsdaten.Die neue 5G-Positionierungstechnik, die Vodafone gemeinsam mit Nokia testet, könnte künftig das wichtigste Ortungssystem für zentimetergenaue Ortung werden. Dabei werden in Echtzeit über zeit- und winkelbasierte Messungen die Positionen berechnet. Somit kann jedes mit 5G ausgestatte Objekt auch in Indoor-Anlagen hochpräzise geortet werden. Bei dem Pilotprojekt im Leipziger BMW-Werk werden zunächst fahrerlose Transportfahrzeuge, Paletten mit Autoteilen und höherwertige Werkzeuge mit 5G-Technik versehen. Aber auch für Werkskräfte verspricht die Positionierungstechnologie zukünftig erhöhte Sicherheit und Ergonomie im Arbeitsalltag.Mit 5G wird der Digitalisierungsgrad in der Automobil-Industrie weiter steigen. Eine Schlüsselrolle für die ’smarten Fabriken‘ der Zukunft werden Echtzeit-Ortungstechnologien spielen.Alexander SaulAlexander SaulAlexander Saul, Geschäftsführer Firmenkunden, Vodafone Deutschland: „Mit 5G wird der Digitalisierungsgrad in der Automobil-Industrie weiter steigen. Eine Schlüsselrolle für die ’smarten Fabriken‘ der Zukunft werden Echtzeit-Ortungstechnologien spielen. Mit ihnen lassen sich vernetzte Materialien, Werkzeuge, Maschinen und Fahrzeuge präzise lokalisieren. Im nächsten Schritt werden diese dann auch über 5G-Netze in Echtzeit mit ihrer Umgebung interagieren können.“ Smarte Autoproduktion bei BMW. BMW AGMartin Beltrop, Leiter Portfoliomanagement Enterprise bei Nokia: „Das Pilotprojekt hilft uns, die 5G-Positionierungstechnologie im Praxiseinsatz zu verfeinern. Im industriellen Umfeld ist die exakte Ortung von Gegenständen aufgrund der unterschiedlichen Umgebungen besonders herausfordernd. Wände, Maschinen oder technische Anlagen müssen bei den Positionierungsberechnungen berücksichtigt und 5G-Antennen genau ausgerichtet werden. Diese Erkenntnisse werden wir nutzen, um die Technik weiterzuentwickeln und in künftigen 5G-Campusnetzen und künftigen Industriegeräten zu vermarkten. Durch die verzögerungsfreie Datenübertragung von Daten, computerbasierten Berechnungen vor Ort sowie schlaue Algorithmen wird die Lokalisierung künftig präziser als bisher sein und in einer Technologie realisierbar.“Der Beitrag Smarte Autofabrik: 5G-Positionierungstechnik bei BMW in Leipzig erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.