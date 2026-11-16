SmartEbookcom: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SmartEbookcom hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,98 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SmartEbookcom ein EPS von 4,78 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 44,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,09 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,70 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at