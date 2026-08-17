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17.08.2026 06:31:29
SmartEbookcom verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
SmartEbookcom ließ sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SmartEbookcom die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,21 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SmartEbookcom ein Ergebnis je Aktie von 2,70 JPY vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 25,27 Prozent auf 1,70 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte SmartEbookcom 2,27 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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