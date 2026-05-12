KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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12.05.2026 16:00:00
Smarter Kuschelroboter SwitchBot Kata spaziert, blinzelt und plaudert mit KI
Die Smart-Home-Marke SwitchBot gibt KI-gestützte Heimroboter Kata Friends für 600 Euro an die Hand von kindlichen und erwachsenen Fans von Kuscheltieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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