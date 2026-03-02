Smarter Microelectronics (Guangzhou) A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Smarter Microelectronics (Guangzhou) A präsentierte am 27.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,23 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Smarter Microelectronics (Guangzhou) A ein EPS von -0,300 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 73,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 243,5 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 140,4 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,490 CNY. Im Vorjahr waren -0,960 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 54,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 523,99 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 811,33 Millionen CNY ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 0,450 CNY gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 827,86 Millionen CNY geschätzt.

Redaktion finanzen.at