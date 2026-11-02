Smarter Microelectronics (Guangzhou) A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Smarter Microelectronics (Guangzhou) A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,12 CNY ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Smarter Microelectronics (Guangzhou) A ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,120 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 44,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 307,7 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 213,3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at