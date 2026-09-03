Smarter Microelectronics (Guangzhou) A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Smarter Microelectronics (Guangzhou) A hat am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,15 CNY erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,150 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 253,8 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 217,7 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at