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03.09.2026 06:31:29
Smarter Microelectronics (Guangzhou) A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Smarter Microelectronics (Guangzhou) A hat am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,15 CNY erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,150 CNY je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 253,8 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 217,7 Millionen CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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