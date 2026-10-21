SmartFinancial: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SmartFinancial hat sich am 19.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 1,10 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,810 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat SmartFinancial 90,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 82,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at