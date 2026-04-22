SmartFinancial: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SmartFinancial hat am 20.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,81 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,670 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 82,2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 74,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at