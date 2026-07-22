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22.07.2026 06:31:29
SmartFinancial veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
SmartFinancial veröffentlichte am 20.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 0,96 USD gegenüber 0,690 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SmartFinancial im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 85,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 77,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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