13.03.2026 06:31:28

Smartfit Escola de Ginastica e Danca hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Smartfit Escola de Ginastica e Danca hat am 11.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,190 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 361,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 36,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 263,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,770 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Smartfit Escola de Ginastica e Danca ein Gewinn pro Aktie von 0,550 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,30 Milliarden USD gegenüber 1,04 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.03.26 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX fällt zurück -- Wall Stree uneins -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag im Minus. Der deutsche Aktienmarkt kämpft sich in die Gewinnzone zurück. Die US-Börsen notieren am Freitag uneinheitlich. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen