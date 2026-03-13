Smartfit Escola de Ginastica e Danca hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Smartfit Escola de Ginastica e Danca hat am 11.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,190 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 361,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 36,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 263,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,770 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Smartfit Escola de Ginastica e Danca ein Gewinn pro Aktie von 0,550 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,30 Milliarden USD gegenüber 1,04 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

