Smartgiant Technology A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Smartgiant Technology A gab am 24.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 0,08 CNY gegenüber -0,190 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 73,1 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 31,7 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at