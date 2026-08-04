Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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04.08.2026 12:45:00
Smartglasses für Apple auch ein Gesundheitsinstrument - aber nicht sofort
Fotos und womöglich Videos, Musik und Zugriff auf Siri AI und Visual Intelligence: Dabei soll es bei Apples neuen Brillen einem Bericht zufolge nicht bleiben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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