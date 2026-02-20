Smartiks Yazilim legte Quartalsergebnis vor

Smartiks Yazilim veröffentlichte am 17.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,49 TRY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,720 TRY je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 84,15 Prozent auf 8,1 Millionen TRY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 50,8 Millionen TRY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,640 TRY je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 0,390 TRY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 200,12 Millionen TRY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 202,74 Millionen TRY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at