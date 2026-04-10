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10.04.2026 06:31:29
SmartKem: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
SmartKem hat am 08.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
SmartKem hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,200 USD je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat SmartKem 0,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1300 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,290 USD gegenüber -6,000 USD im Vorjahr verkündet.
Umsatzseitig wurden 0,70 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte SmartKem 0,08 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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