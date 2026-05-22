SmartKem vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SmartKem lud am 20.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,34 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at