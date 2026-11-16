SmartKem: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SmartKem hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

SmartKem vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,94 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -22,500 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at