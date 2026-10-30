Smartlink Network Systems: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Smartlink Network Systems hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4,06 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,87 INR je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 803,7 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Smartlink Network Systems 702,7 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at