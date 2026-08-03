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03.08.2026 06:31:29
Smartlink Network Systems stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Smartlink Network Systems hat am 31.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,62 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,18 INR je Aktie in den Büchern standen.
Das vergangene Quartal hat Smartlink Network Systems mit einem Umsatz von insgesamt 652,8 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 370,2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 76,31 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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